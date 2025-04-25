Новый детектор дронов "Птицелов" представлен на выставке Securika Moscow 2025

Русские разработчики представили детектор дронов ПТ-03 "Птицелов" на выставке Securika Moscow 2025. Прототип устройства, разработанный "Элтех-Юг", сможет обнаруживать украинские оптоволоконные дроны и будет впервые продемонстрирован на форуме "Армия-2025".
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