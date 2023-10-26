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Появились подробности смертельного ДТП под Навлей, погибли 2 человека

Появились подробности смертельного ДТП под Навлей, погибли 2 человека

По предварительной информации, водитель фургона Iveco при движении по мосту потерял контроль над управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ 2107, которым управлял водитель 1952 года рождения.

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