Появились подробности смертельного ДТП под Навлей, погибли 2 человека

По предварительной информации, водитель фургона Iveco при движении по мосту потерял контроль над управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ 2107, которым управлял водитель 1952 года рождения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии