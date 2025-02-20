Власти российского региона предложили снизить плату за свет

Власти Карелии предложили правительству РФ снизить плату за свет для населения Руководство Карелии предложило федеральному центру применить к региону коэффициент, действующий в субъектах с малой долей газификации или с полным отсутствием таковой, передает ТАСС.
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