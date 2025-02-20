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Власти российского региона предложили снизить плату за свет

Власти российского региона предложили снизить плату за свет

Власти Карелии предложили правительству РФ снизить плату за свет для населения Руководство Карелии предложило федеральному центру применить к региону коэффициент, действующий в субъектах с малой долей газификации или с полным отсутствием таковой, передает ТАСС.

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