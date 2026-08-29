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История и археология: Как парижский ипподром Лоншан в Булонском лесу в конце XIX века стал одним из самых модных общественных мест Франции

История и археология: Как парижский ипподром Лоншан в Булонском лесу в конце XIX века стал одним из самых модных общественных мест Франции

Самым модным, гламурным и ожидаемым событием Франции XIX века были скачки, которые проводились на ипподроме Лоншане, расположенном в Булонском лесу.

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