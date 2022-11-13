С 15 ноября перестанет курсировать "дачная" электричка из Уссурийска

В Приморье с 15 ноября вводится зимнее расписание пригородных электропоездов. Дополнительные дачные электрички, в том числе из Уссурийска, прекращают курсирование до старта следующего теплого сезона, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на АО "Экспресс Приморья" До наступления лета будут отменены ​следующие​ дачные​ рейсы: — Электропоезд № 6304 "Раздольное — Владив­осток", — № 6309 "Мыс Чуркин ​ — Кипарисово"; ​ ​ — № 6331 "Владивосток — Кипарисово"; ​ — № 6312 "Кипарисово — Владивосток"; ​ ​ ​ — № 6384 "Уссурийск — Мыс Чуркин"; ​ ​ — № 6313 "Владивосток — Кипарисово"; ​ ​ — № ​ 6302 "Кипарисово — Владивосток"; ​ ​ — № 6357 "Луговая — Раздольное"; ​ — № 6382 "Кипарисово — Мыс Чуркин".