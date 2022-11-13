С 15 ноября перестанет курсировать "дачная" электричка из Уссурийска

В Приморье с 15 ноября вводится зимнее расписание пригородных электропоездов. Дополнительные дачные электрички, в том числе из Уссурийска, прекращают курсирование до старта следующего теплого сезона, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на АО "Экспресс Приморья" До наступления лета будут отменены следующие дачные рейсы: — Электропоезд № 6304 "Раздольное — Владивосток", — № 6309 "Мыс Чуркин — Кипарисово"; — № 6331 "Владивосток — Кипарисово"; — № 6312 "Кипарисово — Владивосток"; — № 6384 "Уссурийск — Мыс Чуркин"; — № 6313 "Владивосток — Кипарисово"; — № 6302 "Кипарисово — Владивосток"; — № 6357 "Луговая — Раздольное"; — № 6382 "Кипарисово — Мыс Чуркин".
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