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Уйдет ли Россия из Гюмри: Путин поставил Пашиняна перед самым сложным выбором в истории

Уйдет ли Россия из Гюмри: Путин поставил Пашиняна перед самым сложным выбором в истории

После встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном российский президент Владимир Путин поднял вопрос будущего 102-й военной базы в Гюмри.

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