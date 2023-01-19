На Алтае впервые конфисковали машину у любителя ездить пьяным за рулём Также осуждённому назначили 300 часов обязательных работ В Алтайском крае вынесли первый приговор с конфискации автомобиля, сообщает Объединённая пресс-служба судов региона.
На Алтае впервые конфисковали машину у любителя ездить пьяным за рулём Также осуждённому назначили 300 часов обязательных работ В Алтайском крае вынесли первый приговор с конфискации автомобиля, сообщает Объединённая пресс-служба судов региона.
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