Политика как он...
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Политика как она есть

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Госсекретарь США Блинкен: Украина будет и должна стать членом НАТО

Госсекретарь США Блинкен: Украина будет и должна стать членом НАТО

Вступление Украины в Североатлантический альянс неизбежно, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Запись его выступления опубликована на официальном YouTube-канале американского внешнеполитического ведомства.

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