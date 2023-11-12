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Как один неверный выбор может изменить всю жизнь

Как один неверный выбор может изменить всю жизнь

Чтобы показать, как один неверный выбор может изменить всю жизнь, фотограф Трент Белл (Trent Bell) попросил заключенных тюрьмы штата Мэн, отбывающих длительные сроки, написать письма самим себе в прошлое.

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