Чтобы показать, как один неверный выбор может изменить всю жизнь, фотограф Трент Белл (Trent Bell) попросил заключенных тюрьмы штата Мэн, отбывающих длительные сроки, написать письма самим себе в прошлое.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии