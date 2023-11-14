Залужный предлагал Зеленскому создать солдат-роботов

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предложил Владимиру Зеленскому создать солдат-роботов. Об этом рассказал народный депутат Евгений Шевченко в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву.
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