🔥 В Керчи и Первомайском районе возложили цветы в честь 79-летия Победы Власти Керчи возложили цветы к Вечному огню в сквере Славы, а в Первомайском районе — к братской могиле возле сельской администрации.
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🔥 В Керчи и Первомайском районе возложили цветы в честь 79-летия Победы Власти Керчи возложили цветы к Вечному огню в сквере Славы, а в Первомайском районе — к братской могиле возле сельской администрации.