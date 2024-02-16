Артиллеристы пресекли попытку прорыва ВСУ на купянском направлении

Расчеты гаубиц Д-30 группировки российских войск «Запад» пресекли попытку штурмовых отрядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать линию обороны на купянском направлении, детали приводит пресс-служба Минобороны РФ.
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