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The Telegraph (Великобритания): США предупреждают о «ядерных» санкциях в отношении России

The Telegraph (Великобритания): США предупреждают о «ядерных» санкциях в отношении России

Telegraph дает первые сообщения о видео-встрече Владимира Путина с Джо Байденом. Во вторник днем ​​Джо Байден начал серьезный телефонный разговор с Владимиром Путиным, который, как надеется президент США, предотвратит кризис на границе с Украиной.

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