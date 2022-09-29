7 способов помочь ребёнку лучше запоминать информацию

Признавайтесь, ваш школьник часто оставляет дома сменку, не вытаскивает курицу из морозилки, хотя вы договаривались об этом ещё прошедшим вечером, или ему плохо даётся усвоение таблицы умножения? Так-так, кажется у кого-то небольшие проблемы.