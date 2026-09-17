Людоеды объявились в российских лесах. Нашествие медведей не остановить: хищник растерзал двух ягодников

Людоеды объявились в российских лесах. Нашествие медведей не остановить: хищник растерзал двух ягодниковВ Киренском районе Иркутской области произошла трагедия.
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