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Царьград

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В Петербурге на Октябрьской набережной спасатели эвакуировали строителя с высоты

В Петербурге на Октябрьской набережной спасатели эвакуировали строителя с высоты

В Санкт-Петербурге на Октябрьской набережной развернулась спасательная операция на высоте.На строительной площадке жилого комплекса "Пульс" несколько рабочих оказались в опасной ситуации на большой высоте, предположительно застряв в кабине строительного крана.

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