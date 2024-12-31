Нью-Йоркская фондовая биржа почтит память бывшего президента США Джимми Картера

Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) закроется для торгов в четверг, 9 января - в день национального траура, объявленного в связи со смертью бывшего президента Джимми Картера, в рамках традиции чтить память лидеров страны.
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