Россияне рассказали о неспособности купить квартиру

Большинство россиян — 75% — не могут позволить себе покупку квартиры. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного строительной компанией Level Group, с результатами которого 20 марта ознакомилась «Газета.
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