Похоже, что Индия «провалила» экзамен на сверхдержаву! Правда, вряд ли можно отчислить столь значимого игрока, но таскать по «пересдачам» теперь могут очень долго.
Подкачали «союзнички»: Индия подвела Россию по экспорту нефти – и получает «урок» от Путина
Комментарии
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JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
Индусы как правило все хитрожопые твари
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9 час.
СЕРГЕЙ Лютов
На всякую хитрую жопу найдется у России хороший БОЛТ!
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7 час.
Секушин Леонид
Своей страной надо конкретно заниматься! А не менять западных (ой, как им хорошо жилось за счёт наших дешёвых энергоносителей) "партнеров" на таких же восточных! Это что за "торговля" такая? Т. е. на берегу, при заключении контракта на поставку нефти в Индию не оговаривались условия - количество, сроки оплаты и валюта? Тогда это не торговля а махинации огромного масштаба! И за это виновные должны ответить!
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3 час.
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