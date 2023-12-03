Подкачали «союзнички»: Индия подвела Россию по экспорту нефти – и получает «урок» от Путина

Секушин Леонид

Своей страной надо конкретно заниматься! А не менять западных (ой, как им хорошо жилось за счёт наших дешёвых энергоносителей) "партнеров" на таких же восточных! Это что за "торговля" такая? Т. е. на берегу, при заключении контракта на поставку нефти в Индию не оговаривались условия - количество, сроки оплаты и валюта? Тогда это не торговля а махинации огромного масштаба! И за это виновные должны ответить!