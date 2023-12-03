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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Подкачали «союзнички»: Индия подвела Россию по экспорту нефти – и получает «урок» от Путина

Подкачали «союзнички»: Индия подвела Россию по экспорту нефти – и получает «урок» от Путина

Похоже, что Индия «провалила» экзамен на сверхдержаву! Правда, вряд ли можно отчислить столь значимого игрока, но таскать по «пересдачам» теперь могут очень долго.

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Комментарии
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JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
Индусы как правило все хитрожопые твари
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9 час.
СЕРГЕЙ Лютов
На всякую хитрую жопу найдется у России хороший БОЛТ!
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7 час.
Секушин Леонид
Своей страной надо конкретно заниматься! А не менять западных (ой, как им хорошо жилось за счёт наших дешёвых энергоносителей) &quot;партнеров&quot; на таких же восточных! Это что за &quot;торговля&quot; такая? Т. е. на берегу, при заключении контракта на поставку нефти в Индию не оговаривались условия - количество, сроки оплаты и валюта? Тогда это не торговля а махинации огромного масштаба! И за это виновные должны ответить!
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3 час.

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