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Закон и Порядок

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У ЕС проблемы с дефицитом трески на фоне санкций и сокращения улова

У ЕС проблемы с дефицитом трески на фоне санкций и сокращения улова

Сокращение вылова и ограничения в торговле с Россией привели к нехватке трески в ЕС. Потребители, вопреки росту цен, не отказываются от традиционной для них рыбы, а бизнес просит продлить ввоз трески из России без пошлинФото: Jeff J Mitchell / Getty Images В Европе снижается предложение атлантической трески на фоне сокращения мировых уловов и ограничений на торговлю с Россией, сообщили РБК во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) со ссылкой на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

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