Бывшая жена Бреда Питта вышла в свет в новом образе

Анджелина Джоли вышла в свет с новой кудрявой прической Голливудская актриса Анджелина Джоли появилась на публике с новой прической, представляя фильм «Мария» на фестивале AFI Fest в Лос-Анджелесе 26 октября.
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