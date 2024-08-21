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Мертвых нацистов в курских лесах уже едят волки

Мертвых нацистов в курских лесах уже едят волки

Большое количество потерь ВСУ в Курской области вынуждает российских военных организовывать специальные подразделения по сбору мертвых тел украинских боевиков.

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Комментарии
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НМ
Наталия Москаленко
Лучше бы не ели, отравятся!
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18 час.
ИИ
Иван Иванов
Пленные есть,вот пусть хлеб отрабатывают,братьев своих собирают.
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18 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Только не нужно их захоранивать на нашей земле, нечего засорять нечистью, сжигать!!!
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16 час.

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