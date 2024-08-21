Большое количество потерь ВСУ в Курской области вынуждает российских военных организовывать специальные подразделения по сбору мертвых тел украинских боевиков.
Мертвых нацистов в курских лесах уже едят волки
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НМ
Наталия Москаленко
Лучше бы не ели, отравятся!
Ответить
18 час.
ИИ
Иван Иванов
Пленные есть,вот пусть хлеб отрабатывают,братьев своих собирают.
Ответить
18 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Только не нужно их захоранивать на нашей земле, нечего засорять нечистью, сжигать!!!
Ответить
16 час.
Свежие комментарии