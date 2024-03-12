ЛДПР предлагает облегчить налоговое бремя для бизнеса и оставлять половину НДС в регионах

КАЗАНЬ, 12 марта, ФедералПресс. Фракция ЛДПР в Госдуме во главе с Леонидом Слуцким направила в федеральное правительство законопроекты, направленные на повышение доходной части бюджетов регионов и снижение налогового бремени для бизнеса в провинции.
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