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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

ЛДПР предлагает облегчить налоговое бремя для бизнеса и оставлять половину НДС в регионах

ЛДПР предлагает облегчить налоговое бремя для бизнеса и оставлять половину НДС в регионах

КАЗАНЬ, 12 марта, ФедералПресс. Фракция ЛДПР в Госдуме во главе с Леонидом Слуцким направила в федеральное правительство законопроекты, направленные на повышение доходной части бюджетов регионов и снижение налогового бремени для бизнеса в провинции.

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