ЛДПР предлагает облегчить налоговое бремя для бизнеса и оставлять половину НДС в регионах

КАЗАНЬ, 12 марта, ФедералПресс. Фракция ЛДПР в Госдуме во главе с Леонидом Слуцким направила в федеральное правительство законопроекты, направленные на повышение доходной части бюджетов регионов и снижение налогового бремени для бизнеса в провинции.