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Царьград

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Индекс Мосбиржи резко вырос на 83 пункта до 2083 во вторник

Индекс Мосбиржи резко вырос на 83 пункта до 2083 во вторник

21 июля индекс Мосбиржи поднялся на 83 пункта, достигнув 2083, что стало максимумом за неделю. Аналитики связывают это с возможной встречей Сергея Лаврова с Марко Рубио на саммите АСЕАН и ростом цен на нефть.

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