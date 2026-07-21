Индекс Мосбиржи резко вырос на 83 пункта до 2083 во вторник

21 июля индекс Мосбиржи поднялся на 83 пункта, достигнув 2083, что стало максимумом за неделю. Аналитики связывают это с возможной встречей Сергея Лаврова с Марко Рубио на саммите АСЕАН и ростом цен на нефть.
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