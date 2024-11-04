Что будет, если есть много продуктов с калием: врач Филева открыла правду

Бананы, арбузы, картофель — это самые известные продукты, которые богаты калием. Но всем ли нужно употреблять как можно больше этого минерала или есть определенные ограничения? Можно ли передозировать калий из пищи? Ответы дала врач.
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