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Что будет, если есть много продуктов с калием: врач Филева открыла правду

Что будет, если есть много продуктов с калием: врач Филева открыла правду

Бананы, арбузы, картофель — это самые известные продукты, которые богаты калием. Но всем ли нужно употреблять как можно больше этого минерала или есть определенные ограничения? Можно ли передозировать калий из пищи? Ответы дала врач.

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