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Три страны подали запрос в Россельхознадзор на начало поставок яиц в Россию

Три страны подали запрос в Россельхознадзор на начало поставок яиц в Россию

Иран, Вьетнам и Таиланд обратились к Россельхознадзору с запросом на начало поставок яиц в Россию. Об этом в четверг, 6 июня, сообщил руководитель ведомства Сергей Данкверт в интервью "Российской газете".

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