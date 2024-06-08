В Людиново благоустроили пляж на Ломпади

Купальный сезон жители Людиново встретили на обновленном пляже. Как сообщили в правительстве Калужской области, благодаря Минкульту местному предпринимателю удалось привлечь грант на модернизацию объекта.
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