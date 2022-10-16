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Украинская армия нанесла удары по Донецку из РСЗО HIMARS

Украинская армия нанесла удары по Донецку из РСЗО HIMARS

Федеральное агентство новостей Украинские войска обстреляли из реактивной артиллерии жилые кварталы Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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