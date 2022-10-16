Украинская армия нанесла удары по Донецку из РСЗО HIMARS

Федеральное агентство новостей Украинские войска обстреляли из реактивной артиллерии жилые кварталы Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Федеральное агентство новостей Украинские войска обстреляли из реактивной артиллерии жилые кварталы Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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