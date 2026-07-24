Туристы сбегают из Сочи из-за сирен, а компании расплачиваются за овербукинг

В туристической отрасли наметились разнонаправленные тенденции. С одной стороны, пассажиры всё чаще добиваются серьёзных компенсаций за овербукинг, а туроператоры расширяют чартерные программы, с другой - в Сочи растёт число досрочных отъездов из‑за тревожной обстановки и задержек рейсов, а эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на авиабилеты и отели.