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Мировое обозрение

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Япония обвинила Россию в несправедливости

Япония обвинила Россию в несправедливости

Генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявил, что правительство Японии считает несправедливой и неприемлемой позицию России, которая сводится к тому, что «территориальный спор» по поводу южной части Курильских островов закрыт.

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