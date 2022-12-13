Кевин Дюрэнт бурно отреагировал на результативный проход Кайри Ирвинга

Разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг совершил красивый проход во время матча с «Уизардс» (112:100). Ирвинг обманул Кайла Кузму, показав, что отдает передачу, сам же в прыжке переложил мяч в левую руку и направил его в корзину.