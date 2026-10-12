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Регионы России

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АО «ГЛОНАСС» испытало локальную навигационную систему для сельхозтехники без спутниковых сигналов

АО «ГЛОНАСС» испытало локальную навигационную систему для сельхозтехники без спутниковых сигналов

АО «ГЛОНАСС» разработало и успешно испытало локальную навигационную систему для сельскохозяйственной техники и агродронов, способную функционировать при полном отсутствии или нестабильном приёме спутниковых сигналов, а также в условиях воздействия радиоэлектронной борьбы.

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