О, спорт, ты… А что такое сегодня спорт в России? В основном своем большинстве – способ заработать денег.
Нужна ли России ММА-помойка?
Комментарии
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ВераВерная
Жёстко контролировать такие клубы. Сборища мигрантов вообще очень опасная вещь - там где толпа-жди беды. Зачем это в России? Можно прекрасно тренироваться в своих государствах, вы же хотите честь своих стран отстаивать на соревнованиях? Вот там и старайтесь. А у нас свои любители ММА имеются. То, что мигрантам дали такую волю - и породило дикий криминал и ужасающие проблемы.
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