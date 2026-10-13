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Царьград

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Белорусские коммунальщики получили 9 новых машин для уборки и ремонта

Белорусские коммунальщики получили 9 новых машин для уборки и ремонта

В октябре автопарки белорусских организаций ЖКХ пополнились новыми машинами для уборки снега, вывоза отходов и аварийных работ, включая комбинированную дорожную технику, автокраны, мусоровозы и бульдозеры.

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