Приготовить маршмеллоу дома — проще простого! Только простые ингредиенты.

Нежный и пружинистый, воздушный и тающий во рту домашний маршмеллоу точно придётся вам по вкусу! Никакого инвертного сиропа и иных сложных компонентов в рецепте нет, только простые и доступные продукты, из которых очень легко приготовить сладость.