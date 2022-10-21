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  • Nina Pudikova
    Анна! Удачи, удачи и еще раз удачи!!!Анна Нетребко выс...

Приготовить маршмеллоу дома — проще простого! Только простые ингредиенты.

Нежный и пружинистый, воздушный и тающий во рту домашний маршмеллоу точно придётся вам по вкусу! Никакого инвертного сиропа и иных сложных компонентов в рецепте нет, только простые и доступные продукты, из которых очень легко приготовить сладость.

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