Печенье на сковороде за 10 минут: проще рецепта не найдете

Простое и очень вкусное печенье готовится на скорую руку, легче рецепта вы просто не найдете. Мягкий, воздушный десерт с нежной текстурой готовится без духовки, прямо на сковороде, из самых простых продуктов, разлетается со стола оно почти как семечки.