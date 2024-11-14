Печенье на сковороде за 10 минут: проще рецепта не найдете

Простое и очень вкусное печенье готовится на скорую руку, легче рецепта вы просто не найдете. Мягкий, воздушный десерт с нежной текстурой готовится без духовки, прямо на сковороде, из самых простых продуктов, разлетается со стола оно почти как семечки.
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