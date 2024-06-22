Global Look Press/Martyn Wheatley/Keystone Press Agency Заявления лидера британской партии Reform UK Найджела Фаража о том, что украинский конфликт был вызван действиями НАТО, являются опасными как для Соединенного Королевства, так и для его союзников.
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