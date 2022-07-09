На Балтийском флоте завершились сборы гранатомётчиков и расчетов АГС-17

На Балтийском флоте завершились сборы гранатомётчиков и расчетов АГС-17

Главная задача сборов - выработка у гранатометчиков навыков ведения современного боя, разведки местности и умения быстро ориентироваться в сложной тактической обстановке была достигнута.

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