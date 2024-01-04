Экс-депутат Рады обвинил Википедию в точности ударов ВС РФ по военным предприятиям Украины

Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук (*внесён в список террористов и экстремистов в РФ) подтверждает информацию Минобороны России о поражении целого ряда военных целей в ходе атаки на Киев 29-30 декабря, а также в начале января.
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