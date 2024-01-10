Названы артисты, подавшие иск против Киркорова на 2 млн рублей

Пострадавшими в деле Российского авторского общества (РАО) против певца Филиппа Киркорова являются известные исполнители, поэты и композиторы, которым не поступили вознаграждения после исполнения их композиций .
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