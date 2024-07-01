01.07.24==В США предрекли коренные изменения в политике из-за Трампа

В США заявили о грядущих радикальных изменениях в политике Риторика 45-го американского лидера Дональда Трампа в свете грядущих президентских выборов в США приведет Запад к радикальным политическим изменениям, пишет американского издание Politico со ссылкой на неназванного западного дипломата.
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