Счет матча – 2:1 в пользу хозяев, победитель определился в овертайме. В пятницу, 23 октября 2026 года, в Ярославле на арене "Арена-2000-Локомотив" местный "Локомотив" сыграл с московским "Динамо" в рамках регулярного чемпионата КХЛ сезона-2026/2027.
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