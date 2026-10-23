Счет матча – 2:1 в пользу хозяев, победитель определился в овертайме. В пятницу, 23 октября 2026 года, в Ярославле на арене "Арена-2000-Локомотив" местный "Локомотив" сыграл с московским "Динамо" в рамках регулярного чемпионата КХЛ сезона-2026/2027.