Военное обозрение

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Американское издание: Киев пытается надавить на Конгресс США с целью получения авиационных кассетных боеприпасов

Американское издание: Киев пытается надавить на Конгресс США с целью получения авиационных кассетных боеприпасов

Украина снова пытается надавить на США с целью получения от американцев кассетных боеприпасов, несмотря на неоднократные отказы в их поставке.

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