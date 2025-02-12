Сегодня, 13 февраля, в Монреале состоится первый матч Турнира четырех наций, в котором Канада сыграет со Швецией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Ротенберг поздравил Тарасову с днем рождения: «Всем нам есть чему поучиться у Татьяны Анатольевны»
- Журова одобрила однополые пары в фигурном катании: «Только если в это не вкладывается подоплека»
- Советник президента РФС: «С любых точек зрения мы ближе к Европе. Переход в Азию был бы радикальным шагом»
Свежие комментарии