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Клинический детский центр Рошаля провел экскурсию для родителей пациентов

Клинический детский центр Рошаля провел экскурсию для родителей пациентов

Клинический детский центр Рошаля принял гостей — родителей с детьми-инвалидами и многодетные семьи. Им провели экскурсию и рассказали об особенностях медучреждения, лечении, которое тут доступно, показали комфортабельные палаты и современное оборудование.

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