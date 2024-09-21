Клинический детский центр Рошаля провел экскурсию для родителей пациентов

Клинический детский центр Рошаля принял гостей — родителей с детьми-инвалидами и многодетные семьи. Им провели экскурсию и рассказали об особенностях медучреждения, лечении, которое тут доступно, показали комфортабельные палаты и современное оборудование.
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