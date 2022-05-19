Закон и Порядок

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Две стратегические задачи для американского СПГ в Европе

Две стратегические задачи для американского СПГ в Европе

Поставки сжиженного газа в Европу преследуют гораздо более серьезные и глубокие политические цели, нежели обычный бизнес-интерес, иначе бы продажами сырья за океан занимались исключительно производители и их лобби, но никак не сам Вашингтон.

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