«Известия»: актера Бориса Щербакова госпитализировали

Госпитализирован 74-летний актер Борис Щербаков, родственники нашли его на лестничной площадке.Народного артиста России Бориса Щербакова госпитализировали после того, как он внезапно упал на лестничной площадке, пишут «Известия» со ссылкой на источник.
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