Когда после дождя идти за грибами: как пробуждается лес после засухи

Августовская засуха — настоящее испытание для тех, кто привык проводить выходные с корзиной в лесу. Земля растрескалась, трава пожелтела, и кажется, что грибной сезон можно закрывать, даже не начав.
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