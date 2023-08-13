Кубок TANECO. «Трактор» и «Локомотив» сыграют за выход в финал, «Ак Барс» против «Барыса»

«Ак Барс» уже обеспечил себе место в финале, за вторую путевку поборются «Трактор» и «Локомотив». Кубок TANECO 2-й тур «Трактор» – «Локомотив» – 12:00 «Ак Барс» – «Барыс» – 16:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Популярные статьи
- Чемезов – Путину о системе распознавания лиц: «В 2022-м мы реализовали проекты в 36 странах, в том числе на ЧМ в Катаре. Используется по нашим городам, обеспечивает безопасность»
- Ла Лига пожаловалась на «ПСЖ» в Еврокомиссию, так как считает, что финансирование из Катара искажает рынок и противоречит правилам ЕС
- Овечкин о натурализации: «Кто-то получает канадское, американское гражданство. Почему российское никто не может получить? Наоборот, хорошо!»
Свежие комментарии