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Кубок TANECO. «Трактор» и «Локомотив» сыграют за выход в финал, «Ак Барс» против «Барыса»

«Ак Барс» уже обеспечил себе место в финале, за вторую путевку поборются «Трактор» и «Локомотив».  Кубок TANECO 2-й тур «Трактор» – «Локомотив» – 12:00  «Ак Барс» – «Барыс» – 16:00  ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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