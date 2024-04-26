Мошенники по ремонту компьютеров в Петрозаводске обирают пенсионеров

Добросовестные мастера по ремонту компьютерной техники столицы Карелии пытаются наказать своих коллег, участвующих в преступной схеме Текст: Елена Малишевская Пенсионерка из Петрозаводска отдала «мастерам» по ремонту компьютеров 55 тысяч рублей.